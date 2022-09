Atrás de renda ou complemento extra, goianienses buscam ‘cargo’ de cabo eleitoral

Com a proximidade das eleições e a intensificação das campanhas partidárias, a chance de conquistar uma ‘graninha’ extra por meio de ‘bicos eleitorais’ foi o método visualizado por alguns goianos desempregados que buscam equilibrar as contas de fim de mês.

Uma das pessoas que embarcou na ideia foi a estudante de jornalismo Cíntia Ribeiro, de 35 anos. Sem fonte de renda, ela decidiu tentar a sorte nos empregos temporários no período de campanha política a fim de ajudar nas despesas de casa.

Ao Portal 6, ela conta que descobriu a oportunidade por meio de uma amiga que a informou sobre a existência de um grupo que estava selecionando pessoas para fazer parte da campanha de um candidato ao Governo de Goiás.

“Como as coisas estão muito caras e difíceis, eu decidi tentar arrumar algo nesta área, já que estamos em época de eleição. Comentei com uma amiga e ela passou o meu contato para uma mulher, que me explicou os horários e valores”, diz.

Mas quem pensa que é fácil, está enganando. De acordo com a estudante, a jornada cumprida por ela é de 6h por dia, em pé, com direito a uma folga por semana.

“Eu começo a trabalhar às 18h e vou até às 22h. A gente tem um momento de descanso em que eles oferecem água, lanche e também há vários horários disponíveis”, revela.

O salário mensal é de R$ 1 mil, mais R$ 500 de ajuda de custo com combustível ou vale-transporte.

A situação é bastante similar a de Milia de Farias, de 30 anos. Embora já tenha trabalhado na área em eleições anteriores, a ação tem auxiliado a mulher que, atualmente, está sem emprego.

“Tem sido algo bacana. Estamos trabalhando 6h por dia, panfletando e levantando bandeiras. Mas o valor recebido no final vai ser algo que com certeza vai me ajudar nas contas de casa”, afirma.