Concurso do INSS altera edital e muda quantidade de vagas para Goiânia e Anápolis

O edital do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi alterado na última quarta-feira (14) e mudou a quantidade de vagas para Goiânia e Anápolis.

Inicialmente, eram 10 postos de trabalho para a capital. Na retificação, o número passou para 06. Já em Anápolis, o número caiu de 13 para 09.

Deste total, são 10 para ampla concorrência, 02 para pessoas com deficiência (PCD) e 03 para pessoas negras.

O documento com a alteração foi divulgado no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. As inscrições tiveram início na sexta-feira (16).

As vagas são de nível médio para o cargo de técnico de seguro social e o salário é de R$ 5.905,79. O prazo para se inscrever se encerra no dia 03 de outubro, às 18h.

Confira as demais retificações aqui.