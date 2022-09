Conheça a fruta que é poderosa para desinflamar o corpo e auxiliar no emagrecimento

Que tal uma fruta rica em flavonoides, vitaminas A e C, que pode ajudar a tratar e prevenir diversas doenças e ainda ajuda a desinflamar o corpo e auxilia no emagrecimento?

Pois é, é dele que estamos falando, o maracujá!

Basicamente a azeda e excêntrica fruta é ainda rica em minerais como o potássio e magnésio e tem boas quantidades de fibras, que graças a elas há uma promoção do controle dos níveis de glicose no sangue.

É por isso que a fruta ajuda na perda de peso, além de prevenir problemas crônicos, como envelhecimento precoce, colesterol alto ou pressão alta.

Com tantos benefícios fica impossível não querer consumir o maracujá e, acredite, ele é fácil de encontrar e existem diversos tipos.

Por exemplo, tem o maracujá roxo, do mato, doce ou maracujá azedo, que se diferenciam quanto a cor da casca, da polpa e no sabor mais adocicado ou azedo.

Ademais, as folhas, flores e a polpa do fruto podem ser usados na forma de suco ou chás, a casca pode ser usada como farinha, adicionada a alimentos, e as flores também são usadas como suplementos em cápsulas.

Segundo o site Tua Saúde, devido a algumas contraindicações e efeitos adversos, o consumo dos suplementos à base de maracujá devem ser feitos sob a recomendação de um médico ou outro profissional de saúde especializado em fitoterapia.

Mas vamos ao que interessa!

Por que o maracujá ajuda a desinflamar o corpo e auxilia no emagrecimento?

Resumidamente, dentro da fruta existem muitas fibras, como a pectina, esta em especial ajuda a diminuir a velocidade de digestão dos alimentos, diminuindo a fome e facilitando a perda de peso.

Sem contar que a fruta é mundialmente conhecida por ser relaxante e por conta disso ela pode trabalhar no combate à compulsão alimentar, ajudando na perda de peso.

E não para por aí!

Os antioxidantes, como a vitamina C, betacarotenos, flavonoides e antocianinas presentes na fruta, ajudam a proteger as células responsáveis pela produção de insulina.

Logo, o maracujá ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue e na prevenção da diabetes.

Incrível, não é mesmo?

