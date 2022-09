Frente fria vinda do Sul já tem data para chegar em Goiás; veja como fica o tempo

Os dias quentes em Goiás podem estar com os dias contados. O último boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), neste domingo (18), traz boas notícias para quem aguarda a chuva.

A partir da terça-feira (20), uma frente fria vinda do Sul do país chega a Goiás e vai propiciar a criação de um corredor de umidade.

As chuvas começam no mesmo dia pela região Centro-Sul do estado e se espalham a partir de quarta-feira (21), com precipitações esparsas e rajadas de vento.

Os maiores volumes serão registrados nas regiões Oeste, Norte, Sudoeste e Central, com 5 milímetros (mm). Na parte Sul e Leste de Goiás, são 4 mm e 3 mm, respectivamente.

Em Goiânia, a temperatura nesta segunda-feira irá variar entre 19ºC e 32ºC. A umidade relativa do ar fica entre 22% e 65%.

Já em Anápolis, os termômetros vão marcar entre 18ºC e 28ºC, com umidade entre 28% e 65%.