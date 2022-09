Se tem algo que nenhum brasileiro deseja passar, é ver todo o seu esforço de trabalho sendo jogado fora ao perder o direito de receber o pagamento da aposentadoria.

Porém, por mais que possa ser uma realidade difícil de se imaginar, e até mesmo dolorosa. A verdade é que esse cancelamento é sim possível.

Muitos acreditam que por se tratar de um benefício vitalício, não há riscos. Porém, é aí que mora o perigo de perder a aposentadoria.

Mas, é claro que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não irá cancelar a mensalidade sem qualquer motivo concreto.

Por isso, separamos alguns motivos pelos quais você deve se atentar para garantir o pagamento.

6 motivos que podem levar o cancelamento do pagamento da aposentadoria

1. Irregularidades no benefício

Em casos de falta de documentos, não cumprimento dos requisitos exigidos, documentação falsa, ou fraudes, o pagamento da aposentadoria pode ser cancelado.

Assim é preciso se atentar, pois, anualmente, todas essas informações são criteriosamente apuradas no processo de reanálise do INSS.

2. Falta de resgate do recurso da aposentadoria

Isso mesmo, a falta de resgate do benefício referente à aposentadoria, por dois meses consecutivos, pode acabar levando ao cancelamento dessa mensalidade.

Dessa forma, o beneficiário precisa movimentar de alguma forma o dinheiro recebido, podendo ser por pagamentos, transferências ou mesmo saques.

3. Retorno ao trabalho

Se a pessoa foi aposentada por invalidez, retornar ao trabalho pode levá-la a perder o benefício conquistado com tanto suor.

Esse cancelamento ocorre pelo fato do principal requisito para a modalidade estar ligado a incapacidade permanente de trabalhar.

Com isso, voltar acaba ferindo diretamente as regras impostas para se aposentar por invalidez.

4. Ausência na perícia médica

Como o exame pericial é exigido para a comprovação da existência da incapacidade daqueles que tiverem sido aposentados por invalidez, a ausência na perícia médica pode acabar gerando um grande problema.

Diante da falta do segurado, até que a perícia seja realizada, o pagamento das mensalidades do INSS ficam suspensas.

5. Ausência da prova de vida

A ausência de uma prova de vida é mais um fator que pode levar a suspensão do pagamento e consequente dor de cabeça para o segurado.

Nesse caso, se nenhuma evidência que prove que o titular ainda está vivo for encontrada no banco de dados, o benefício fica suspenso até que o aposentado comprove que segue com vida.

6. Prisão

Por último, mas não menos importante, se você quer evitar perder a aposentadoria, mesmo que temporariamente, não seja preso.

Se o titular for condenado à prisão, o benefício fica suspenso até que o beneficiário seja solto.

