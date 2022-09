Jovem de 23 anos fica em estado grave após se chocar contra SUV em Goiânia

Um acidente entre um Jeep/Compass e uma motocicleta, no final da noite deste domingo (18), deixou um rapaz, de 23 anos, em estado grave.

Os veículos colidiram em um cruzamento entre a Rua C-244 com Rua C-234, no setor Jardim América.

O motociclista bateu de frente com a parte lateral do carro, no mesmo momento ele foi jogado para o meio da pista e ficou no chão até que o socorro chegasse.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros atendimentos médicos. O jovem foi levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO).

A motorista do carro permaneceu no local e foi submetida ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo para embriaguez. O caso será investigado pela Polícia Civil.