Saiba onde procurar atendimento de saúde em Anápolis depois do fim da emergência de Covid-19

Com a amenização dos casos de Covid-19 e consequente fim do atendimento exclusivo de pacientes com a doença na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Iracema, em Anápolis, o fluxo de atendimentos acabou sendo remanejado para adaptar o retorno à normalidade.

Por mais de dois anos, a unidade foi referência para o atendimento de casos de coronavírus, recebendo cerca de 136.456 pacientes com o diagnóstico desde 2020.

Porém, a UBS do Parque Iracema deixou de ser exclusiva no dia 01 de setembro, voltando agora para o atendimento da Atenção Básica à população.

E como fica?

Diante dessa mudança, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) afirmou que os anapolinos com suspeita de Covid-19 agora podem buscar qualquer unidade básica para receber o diagnóstico correto. Já em casos mais urgentes, é preciso buscar por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Para o atendimento das demais doenças a pasta informa que lógica segue sendo semelhante.

Pessoas que estejam passando mal e precisam ser atendidas mais rapidamente devem se dirigir para alguma UPA, enquanto consultas de rotina e prevenção são realizadas nas unidades básicas.

O município conta ainda com a UPA Pediátrica, voltada ao público infantil. Os casos mais graves são encaminhados para a unidade.

No Hospital Alfredo Abrahão são realizadas, sobretudo, cirurgias eletivas designadas para a rede municipal.