Veterinário acusado pela morte de Jehan Paiva é condenado

Veredito foi proferido mais de uma década após o crime, motivado por briga na fila do chopp em festa

Davi Galvão - 25 de março de 2024

Mobilização para o júri popular do caso Jehan Paiva. (Foto: José Antônio)

Após mais de uma década, o médico veterinário Paulo Victor Sousa Gomes, principal suspeito pelo assassinato de Jehan Paulo José de Paiva, foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

A decisão foi proferida nesta segunda-feira (25), durante sessão realizada no Fórum de Anápolis.

Em entrevista ao Portal 6 o promotor responsável pelo caso, Eliseu Belo, forneceu mais detalhes acerca dos principais motivos que, na visão dele, contribuíram para a condenação do réu.

Isso porque, logo após o crime, enquanto respondia em liberdade – após um pedido de Habeas Corpus – o acusado teria desobedecido às medidas cautelares impostas sobre ele, em especial, a de se ausentar da cidade de Anápolis, sem autorização da Justiça.

Além disso, o réu teria, durante esse período, não apenas saído da cidade, como celebrado o Réveillon na praia e postado fotos nas redes sociais em diversos outros locais.

Eliseu ainda garantiu que pretende recorrer da decisão e pedir um aumento da sentença, para que chegue aos 18 anos.

Para José Paiva, pai da vítima, a sensação é de que a justiça foi cumprida. “É um alívio muito grande, depois de todos esses anos, ver esse homem saindo preso. Espero que a pena aumente, mas por enquanto, só alívio”, afirmou à reportagem.

Relembre

No dia 07 de junho de 2013, durante uma festa da Jornada Odontológica, Jehan, como organizador, tentou separar uma confusão, motivada por desavenças na fila para pegar um chopp. Na ocasião, ele teria sido atacado com um canivete pelo médico veterinário Paulo Victor, que o acertou no coração.

Pela gravidade do ferimento, amigos correram com a vítima para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Apesar do esforço das equipes médicas, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.