UBS do Parque Iracema vai retomar atendimentos de atenção básica

Com a queda no número de casos de Covid-19 e dengue, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Iracema, na região Noroeste de Anápolis, vai retornar aos atendimentos de atenção básica.

Há mais de dois anos, em março de 2020, a unidade se tornou referência para o atendimento de casos de coronavírus. Neste período, foram cerca de 136.465 atendimentos de pacientes diagnosticados com a doença.

Já no início deste ano, com o aumento nos registros de dengue e de síndromes gripais, a UBS também passou a atender pacientes com este perfil.

Agora, diante do cenário de controle da contaminação, com o avanço da vacinação da Covid-19 e queda nos casos de dengue, a partir do dia 01 de setembro, a UBS Parque Iracema retorna ao atendimento da Atenção Básica à população.

Quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, odontólogos, auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários de saúde, além de atendimento multiprofissional com assistente social e psicólogo, estarão atuando no posto das 07h às 22h.

Além disso, a unidade de saúde também contará com programas específicos, como acompanhamento de pré-natal, diabetes, hipertensão e saúde do idoso, além de vacinação.