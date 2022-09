Mulheres poderão fazer curso de eletricista com bolsa de R$ 400 por mês

A Enel, distribuidora de energia em Goiás, está com vagas abertas para a Escola de Mulheres Eletricistas. As aulas são totalmente gratuitas e vão começar no dia 03 de outubro, se estendendo até dezembro deste ano.

Cada participante receberá por mês uma bolsa auxílio de R$ 400 para custear seu deslocamento e alimentação durante o curso.

Essa será a primeira turma em Goiás, o projeto já acontece no Rio de Janeiro e Ceará. A expectativa é que 25 participantes sejam formadas neste semestre.

As serão realizadas presencialmente na Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, em Goiânia, às segundas, quintas e sextas-feiras, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Para participar é necessário se identificam com o gênero feminino, cisgêneras ou transgêneras, ser maior de 18 anos, ensino médio completo, residir na área de concessão da Enel Distribuição Goiás, ter uma conta de energia como comprovante de endereço e interesse em trabalhar na área da formação após o término do curso.

A inscrição está sendo feita exclusivamente pela internet, através de um formulário online.