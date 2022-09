Postos aumentam preços dos combustíveis em até 40 centavos em Anápolis

A alegria dos anapolinos em ver o preço dos combustíveis diminuindo nas bombas durou por pouco tempo. Desde segunda-feira (19) é possível observar um aumento entre R$ 0,20 a R$ 0,40 no litro do etanol e da gasolina.

Vale ressaltar último aumento nas usinas goianas foram de apenas R$ 0,12, sendo assim, o reajuste foi de mais que o dobro do esperado.

No dia 01 de setembro, a Petrobras anunciou um corte de 7,08% no valor da gasolina vendida para as distribuidores. A porcentagem representava queda de R$ 0,25.

Desde o final de junho deste ano, o preço dos combustíveis estava caindo gradativamente. A gasolina que antes era encontrada a R$ 7,08 chegou a R$ 4,06 e agora voltou a subir, sendo comercializada entre R$ 4,99 a R$ 5,49.

O Sindicato do Comércio Varejista e Derivados do Petróleo (Sindiposto) diz que há uma recomposição das margens de lucros perdidas no sucessivos recuos das últimas semanas.

Procon faz fiscalização

Agentes do Procon Municipal estão nas ruas em uma ação de fiscalização dos postos de combustíveis. O levantamento de preços é rotineiro e verifica se as reduções de preços têm sido repassadas ao consumidor.

O Procon Goiás aplicou multas em estabelecimentos que infringiram regras do Código Consumidor no estado após novas altas.