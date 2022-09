Dois bairros de Goiânia estão entre os mais caros para morar de aluguel no Brasil

Dois bairros de Goiânia estão entre 25 mais caros para se morar de aluguel no Brasil. O levantamento é baseado nos dados do Fipezap – especialista em mercado imobiliário – considerando o mês de agosto.

A pesquisa levou em conta o valor médio do metro quadrado em cada um dos setores. Na 21º posição, aparece o Jardim Goiás, custando R$ 43.

Em um dos setores ‘queridinhos’ da cidade, o ritmo da construção civil de prédios de alto padrão não para. O vai e vem de todo o aparato que envolve essa empreitada pode ser muito bem observada próximo ao Fórum. Para se ter ideia do ‘poder’ de localização – o bairro ‘abraça’ o Shopping Flamboyant e o Parque Flamboyant, por exemplo.

Até pela idade da capital goiana e a distância do eixo Rio-São Paulo, a comparação com metros quadrados mais valorizados pode parecer desleal.

Ao se observar o bairro líder do ranking – Ipanema, no Rio de Janeiro – a diferença é de 69%. Lá, o valor da metragem é de 73 m².

Voltando para Goiás, o Setor Marista, aparece em 22º lugar na lista e encerra a presença goiana no levantamento que considera os 25 mais caros para se alugar do Brasil. Tradicional pela vida boêmia e também pela presença de estabelecimentos comerciais de peso, para morar de aluguel no setor, a média é de R$ 42,2.

Lista dos bairros mais caros para morar de aluguel do Brasil: