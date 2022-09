Ir a um motel é um momento único para muitos casais e até mesmo que curte ir sozinho para desligar do mundo.

Isso porque, muito mais do que ter um momento mais romântico, esse lugar proporciona uma experiência com coisas que, certamente, não é todo mundo que tem em casa.

Sendo assim, segue a lista aqui para deixar bem claro do que se trata!

6 coisas que as pessoas só encontram quando vão em um motel:

1. Espelho no teto

De longe, essa é uma das melhores partes dessas casas do amor e do prazer! O espelho no teto consegue aumentar o clima entre o casal e deixar as coisas mais quentes.

Bom, e em casa, ele seria um design maior e uma nova perspectiva do ambiente. Todo mundo gostaria de ter um!

2. Muita bebida

Como de praxe, todo motel tem muita bebida!

Afinal, essa é uma forma lícita de tirar as pessoas um pouco da sanidade e deixar o clima melhor.

Assim, é normal os estabelecimentos oferecerem muitas opções, o que raramente temos em casa.

3. Piscina

Alguns tipos de moteis há também as piscinas que com toda certeza fariam uma diferença enorme em casa.

Além disso, é claro que não são todos os estabelecimentos que possuem.

4. Spa dentro do quarto

A grande maioria dos motéis oferecem um verdadeiro spa dentro dos quartos, que vão muito além de camas e um chuveiro.

O que acontece é que muitos possuem sauna e hidromassagem, e quem é que não queria ter isso em casa?

5. Roupas lavadas e passadas

Certamente roupas lavadas e passadas sempre você só vai ver em moteis e hotéis em geral.

Isso aqui é o sonho de todo mundo, não é mesmo? Afinal, é uma baita comodidade.

6. Cama giratória

Por fim, alguns desses estabelecimentos possuem cama giratória.

E se você acha que já viu de tudo, esse móvel basicamente permite ajustar a cama na direção que você quiser, por meio de controle remoto. Chique não é mesmo?

