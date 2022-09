A diabetes do tipo 2 é uma das formas mais comuns de manifestação dessa doença que altera o nível de açúcar no sangue.

De acordo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, houve um crescimento de 61% no número de pessoas com a doença no Brasil.

Esse dado preocupante cresceu por conta do estilo de vida das pessoas que mudaram muito com o passar do tempo.

Por isso, hoje trouxemos alguns hábitos que influenciam no desenvolvimento desse quadro no organismo humano.

6 hábitos que aumentam o risco de desenvolver diabetes do tipo 2:

1. Consumo excessivo de bebidas açucaradas

A diabetes do tipo 2 é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue, nessa condição o corpo não produz insulina ou cria resistência à insulina.

Logo, o consumo exagerado de refrigerantes, sucos, chás e outras bebidas industrializadas repletas de açúcar, levam ao ganho de peso e ao aumento da produção de insulina no organismo.

O problema disso é que com o passar do tempo, isso faz o organismo criar resistência a esse hormônio e por isso pode desencadear a doença.

2. Dormir mal

Dormir pouco ou ter uma noite ruim de sono também pode agravar a possibilidade de desenvolver a doença.

Isso porque, é no sono que nosso corpo produz os hormônios da saciedade e do apetite. Assim, com eles em desequilíbrio, a pessoa tende a comer mais e ganhar peso, e esse é um importante fator de risco para o diabetes.

3. Sedentarismo

Não é segredo para ninguém que o sedentarismo é um dos maiores aliados da saúde humana e bem-estar.

Logo, a prática de exercício físico ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue e melhora a ação da insulina nas células.

4. Fumar

Segundo pesquisas, o hábito de fumar está diretamente ligado ao risco de se ter diabetes do tipo 2.

O que acontece é que o cigarro libera no organismo várias substâncias tóxicas que provocam uma inflamação crônica e estimula o acúmulo de gordura na barriga, que está associada a diversos problemas metabólicos, como a resistência à insulina.

5. Excesso de carboidratos simples

Doces e carboidratos no geral também podem ser perigosos para aqueles que não querem desenvolver a doença.

O consumo dessas comidas em excesso gera um pico de glicose no sangue e estimula a secreção de insulina.

6. Jantar muito perto da hora de dormir

Por fim, fazer refeições pesadas antes de dormir também pode aumentar o risco de se ter a doença.

O problema é que nessas horas você altera a glicemia e quando está descansando não dá para queimar tanto o açúcar na corrente sanguínea quanto se estivesse ativo.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

