Pedacinho da Europa em Goiás: conheça a rota de queijos e vinhos pertinho de Goiânia

Uma experiência regada a sabores, texturas e cultura local que te transportam para a Europa, sem precisar sair de Goiás. É o que propõe a ‘Rota dos Pireneus’, um roteiro turístico entre as cidades de Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho.

No itinerário, o turista vai encontrar vinícolas e queijarias abertas para visitação. A proposta, no entanto, é diferente dos roteiros tradicionais: a ideia é de criar a própria rota personalizada, selecionando as atrações parceiras do projeto que mais combinem com o perfil do viajante e seus interesses.

Sucesso entre os visitantes, o piquenique ao pôr-do-sol no parreiral, em meio às belezas da Serra dos Pireneus, é um dos pontos altos da rota. Também é possível viajar no tempo, com o resgate da gastronomia colonial em locais que oferecem receitas típicas de um Goiás rural e antigo, em um cardápio de 30 itens feitos com produtos cultivados no local.

Nas queijarias, o turista pode conhecer o processo de produção dos queijos – desde a produção da massa até a escovação e maturação das peças. Depois de vislumbrar todas essas etapas, alguns estabelecimentos ainda ofertam a degustação dos produtos.

Também é possível visitar parreiras e provar as uvas da região ao longo da rota. Um dos parceiros oferece, inclusive, a experiência de amassar as frutas com os pés. Como os municípios são propícios para a produção de vinhos, alguns empresários têm explorado a oportunidade.

É possível consultar quais estabelecimentos fazem parte do programa por meio das redes sociais. Entre os participantes estão Vinícola Assunção, Calliandra Experiência Rural, Fazenda Babilônia e até o famoso Salto de Corumbá, com uma estrutura de sete cachoeiras.