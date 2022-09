Uma nova função no WhatsApp que está prestes a desembarcar na plataforma pode beneficiar aqueles que, por natureza, são tímidos.

Com a mudança, os usuários que são mais vergonhosos podem se sentir mais à vontade enquanto utilizam o aplicativo.

Além disso, a novidade irá impedir que certos contatos mais acanhados passem por momentos constrangedores durante a navegação no WhatsApp.

Se você faz parte do grupo dos tímidos, saiba qual é a função que irá te salvar na hora de conversar pelo aplicativo.

Chega nova função no WhatsApp bastante pedida por quem é tímido

Um recurso bastante aguardado por quem é tímido está prestes a chegar na plataforma e resolver o problema dessas pessoas.

A partir de agora, será possível postar alguns status na plataforma sem que o seu rosto apareça na câmera, somente a voz.

A atualização permitirá que a pessoa crie pequenas gravações de áudio para postar no status e disponibilizar o conteúdo para os contatos.

Apesar de ser bastante similar aos “stories” do Instagram, a mudança será um verdadeiro alívio para as pessoas tímidas que têm vergonha de aparecer nos vídeos.

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, a interface será bastante parecida com a que já existe no status do texto, com apenas uma diferença: o ícone do microfone ficará no canto inferior da tela.

Até o momento, sabe-se que será possível gravar áudios com duração máxima de até 30 segundos. Além disso, os usuários também poderão escolher uma cor de fundo para dar um ‘charme’ na postagem.

Apesar da empolgação de muitos usuários com a novidade, o recurso ainda está sendo desenvolvido no WhatsApp beta para Android 2.22.21.5.

Por conta disso, ainda é impossível saber quando exatamente a novidade chegará até a plataforma. Se a ideia avançar, é provável que algo semelhante chegue para o programa no iOS e desktop/web.

