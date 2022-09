Eleição faz Prefeitura adiar pacote de obras de R$ 500 milhões em Anápolis

O lançamento do detalhamento do pacote de obras para Anápolis foi adiado para o mês de outubro. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves (PP) nesta terça-feira (20).

Neste plano de investimento serão usados cerca de R$ 500 milhões em novas obras para a cidade. Em entrevista exclusiva ao Portal 6 em julho deste ano, Roberto já havia adiantado que entre as novas edificações estariam escolas, viadutos e hospitais.

O lançamento oficial estava previsto para setembro. No entanto, a Prefeitura optou por adiá-lo para evitar questionamentos relacionados ao período eleitoral.

“Nós só não lançamos agora no mês de setembro, porque se a gente lança esse caminhão de obras que está vindo por aí, iriam falar: ‘olha lá, o prefeito Roberto Naves está lançando as obras agora por causa de política'”.

O argumento é o mesmo para o adiamento do vale-transporte social, inicialmente previsto para agosto.

O chefe do administrativo adiantou algumas outras obras que devem entrar nesse pacote, como o tão aguardado viaduto da região do Recanto do Sol, no Norte de Anápolis.

Também deve ser feita uma ligação entre Miranápolis e o bairro Jandaia e, depois, até a Fabril. A expectativa é que o Hospital Municipal ganhe uma ampliação e que seja feita a construção de um hospital da mulher e um centro de internação, além de levar asfalto a bairros ainda sem

O montante de R$ 500 milhões que será usado nesse plano foi adquirido pela Prefeitura Municipal através da Caixa Econômica Federal por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa).