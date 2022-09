Uma mulher morreu na noite deste sábado (24) após cair em uma cisterna de 15 metros de profundidade. O caso aconteceu no setor Imperial 2, em Trindade.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros tentou contato verbal com a vítima, mas não obteve sem sucesso. Na sequência, os agentes desceram até o fundo do poço.

Por se tratar de um ambiente confinado, o socorrista que adentrou o poço utilizou equipamento respiratório autônomo. A mulher, porém, já não apresentava sinais vitais.

O corpo, que ficou aos cuidados da Polícia Militar, foi retirado e colocado em local seguro para aguardar a perícia da Polícia Técnico-Científica.