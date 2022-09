Moto de trilha foi encontrada enterrada em uma moita de bambu, em Anápolis

Na manhã desta segunda-feira (26), um policial militar foi acionado para verificar uma situação curiosa.

As informações eram de que uma motocicleta Honda/XRE 300 estaria enterrada no fim de uma rua localizado no Bairro dos Pireneus, em Anápolis.

A máquina estava completamente coberta de terra e entulhos. Ao consultar a placa, foi constatado que a motocicleta de cor preta, teria sido furtada.

Inclusive, ao pedir apoio para a ocorrência, foi necessário o uso de uma enxada para retirar a terra que estava cobrindo por completo a moto.

Bastante danificada, a moto foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Policia Civil