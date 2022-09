Ela ficou rica com uma nova profissão: cobrar para ver fotos e dizer aos homens se o que eles têm na cueca é grande

Uma mulher italiana tentou faturar um dinheiro no tradicional site adulto, Onlyfans, mas acabou descobrindo uma especialização dentro da profissional, o que tem feito ela faturar um bom dinheiro.

Valentina Bellucci atualmente vive em Las Vegas (EUA) e explica nas redes sociais que o método adotado por ela para ficar milionária foi se tornar uma ‘expert’ em análise peniana.

Segundo a moça, além de vender os conteúdos adultos na plataforma, os clientes enviam fotos dos órgãos a ela, enquanto a italiana analisa criteriosamente as dimensões.

O pedido que mais escuta é: “seja bastante honesta”. Então, a modelo analisa a média de pênis de cada país, compara com a do cliente e conclui com as observações finais.

Um comentário que Valentina nunca deixa de pontuar é: ‘tamanho não é documento’ e que a maioria das pessoas que buscam relações íntimas com homens cis, estão mesmo preocupadas em ser satisfeitas. “A estética é só um detalhe”.

Com o trabalho, a moradora do Estados Unidos tem levantado uma boa renda mensal, além de melhorar as inseguranças masculinas.