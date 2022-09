Dois irmãos advogados foram presos em flagrante na terça-feira (27) no Centro da cidade de Bela Vista de Goiás, suspeitos de prática de crimes de maus tratos de animais.

Isso porque a Polícia Civil recebeu denúncia anônima a respeito do possível crime. Ao chegar ao local, a equipe percebeu que se tratava do escritório de advocacia da dupla.

Ao todo, foram encontrados, no fundo do escritório, seis cães extremamente magros, além do pátio cheio de fezes, como se nunca tivesse sido limpo.

Os advogados, de 30 e 39 anos, chegaram a argumentar que os cachorros estavam doentes, por isso a aparência de magreza. Nesse momento, um integrante da polícia pediu para que um dos irmãos colocasse ração para os animais – que comeram vorazmente.

Assim, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi acionada, que encaminhou os animais a um veterinário – que atestou o crime de maus tratos.