Sem dinheiro para o aluguel, família é expulsa de casa à pauladas em Anápolis

Um rapaz de 25 anos foi agredido na manhã desta quarta-feira (28) enquanto saía para trabalhar no bairro Calixtopólis I Etapa, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele estava na esquina da residência, quando o proprietário da casa apareceu para cobrar dois meses de aluguel que estavam atrasados.

O suspeito deu o prazo de duas horas para que ele saísse da casa, mas a vítima respondeu que só poderia se mudar no final de semana.

Acompanhado de outros homens, o suspeito se armou com uma barra e começou a desferir golpes nas costelas e na perna direita da vítima.

O rapaz ainda conseguiu correr, mas deixou as chaves da residência caírem no chão. O proprietário as pegou e, com a arma branca em mãos, o ameaçou caso fosse buscar o objeto.

Ameaçado, a vítima se dirigiu até a Central de Flagrantes e reconheceu a dívida que estava sendo cobrada e que iria pagar.

Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.