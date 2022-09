Tirolesa em Goiás faz sucesso por ter queda livre de quase um minuto

Os amantes de esportes radicais ganharam uma nova opção para se aventurar em Goiás, mais precisamente no Lago Corumbá IV, em Abadiânia.

A tirolesa do Ecoaventura do Escarpas Eco Parque tem quase um minuto de voo livre e com velocidades que podem chegar a até 35 km/h.

O caminho até a atração é repleto de natureza. São 350 metros de trilha ecológica e, na chegada, a descida até o chão é por meio de rapel.

A idade mínima para participar da aventura é de sete anos e grupos de até três pessoas podem descer simultaneamente.

Os equipamentos utilizados na atração seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os cabos de aço suportam até seis toneladas.