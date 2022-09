Um dinheirinho extra nunca é demais, ainda mais para quem realmente está precisando. Então, se esse for o seu caso, saiba que já tem o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) liberado.

Quantia de até R$ 1 mil pode ser solicitada pelos trabalhadores que ainda não fizeram o saque extraordinário até o dia 15 de dezembro deste ano.

Se o benefício não for sacado pelo beneficiário em até 90 dias, o valor retorna já devidamente corrigido para as contas do FGTS.

Segundo a Caixa Econômica Federal, aproximadamente R$ 30,1 bilhões foram liberados para serem distribuídos durante todo o calendário de pagamento para cerca de 43,7 milhões de trabalhadores brasileiros que possuem direito ao saque.

A retirada do benefício permanecerá disponível até o final do ano, mas, vale destacar que o pagamento é realizado seguindo o mês de nascimento do trabalhador.

Precisando de um extra? Tem saque do FGTS liberado; veja se você tem direito

Possui o direito ao saque extraordinário aqueles trabalhadores que atuam profissionalmente com a carteira assinada, além de atletas profissionais e empregados domésticos.

Em algumas situações específicas como demissão sem justa causa, para a compra do 1º imóvel, diante de alguma doença grave e ausência por três anos ininterruptos do regime do FGTS, todos os trabalhadores possuem direito ao benefício.

O saldo disponível pode ser consultado no site da Caixa, em qualquer balcão de atendimento das agências bancárias, assim como também por meio do aplicativo do Fundo de Garantia, disponível para dispositivos Android e iOS.

Como solicitar o saque?

Os trabalhadores que se enquadram nos requisitos podem solicitar a retirada da quantia recebida por meio do próprio aplicativo do FGTS.

Para isso, basta que o beneficiário indique para qual conta o dinheiro deve ser encaminhado, podendo ser da Caixa ou qualquer outra instituição financeira.

Através da própria plataforma, o trabalhador deve encaminhar um documento oficial de identificação com foto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, o Número de inscrição no PIS/PASEP e caso possua, o Cartão Cidadão, Cartão do Bolsa Família ou outro Cartão de programas sociais.

Após o encaminhamento da documentação necessária, caso o interessado se qualifique, o depósito será realizado na conta bancária informada em um prazo de até 5 dias úteis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!