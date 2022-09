Cidades turísticas próximas a Anápolis terão Lei Seca nestas eleições

As cidades de Pirenópolis e Corumbá de Goiás terão Lei Seca no domingo (02) de eleição. Uma portaria da 26ª Zona Eleitoral, que coordena o pleito nestes municípios, estabelece a medida a partir da meia noite de sábado (01).

A restrição às bebidas alcoólicas prossegue até o fim da votação, ou seja, às 17h de domingo. A vedação vale tanto para comercialização presencial quanto por delivery.

Sendo assim, os estabelecimentos comerciais, como supermercados, terão que se adequar as regras e retirar toda e qualquer bebida alcóolica das prateleiras e expositores.

A portaria também proíbe que a população faça o consumo de tais bebidas em qualquer ambiente público, tanto de Pirenópolis, como em Corumbá.

Os estabelecimentos que descumprirem a determinação estarão sujeito ao pagamento de uma multa no valor de R$1 mil por infração cometida, correndo também o risco de ter a mercadoria apreendida.

Anápolis

Ao contrário das cidades turísticas goianas, Anápolis não contará com a Lei Seca nas eleições que já ocorrem no próximo domingo (02).

No entanto, mesmo com a liberação do consumo de álcool na cidade, existem algumas ressalvas, como a impossibilidade de ingeri-lo em locais próximos aos colégios eleitorais.