Alerta aos motoristas que vão passar pelas BR-153, 080 e 414 a partir de segunda-feira (03)

Os goianos que forem passar pelas BRs 153, 080 e 414, na próxima semana deverão ficar atentos, pois a partir de segunda-feira (03) começa a valer a cobrança de pedágios nas rodovias.

Os condutores poderão escolher a melhor forma de pagamento que inclui cartão de crédito, débito e dinheiro. Também será possível utilizar uma das modalidades: Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe ou Greenpass.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entidade responsável por administrar as rodovias, os preços para carros e caminhonetes variam de R$ 8,30 até R$ 14,20. Já para caminhões com reboque, o valor pode chegar a R$ 113,6.

Segundo a Ecovias, os preços foram calculados pela ANTT, conforme o percentual positivo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Vale lembrar que os usuários que passam pelas BRs com frequência, podem utilizar o Desconto de Usuário Frequente (DUF) – benefício que diminui o valor pago no pedágio, a partir da segunda passagem pela mesma praça e sentido feitas dentro do mês.

Confira os preços por rodovia:

Praça de Porangatu – BR-153 – R$ 11,00

Praça de Estrela do Norte – BR-153 – R$ 10,60

Praça de Campinorte – BR-153 – R$ 13,10

Praça de Hidrolina – BR-153 – R$ 13,10

Praça de Jaraguá – BR-153 – R$ 14,20

Praça de Santa Rita do Novo Destino – BR-080 – R$ 13,10

Praça de Corumbá de Goiás – BR-414 – R$ 13,10