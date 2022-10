Transporte coletivo em Goiânia vai manter operação normal neste domingo (02)

Diante de uma determinação do o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) terá que manter operação normal do transporte coletivo de Goiânia neste domingo (02).

A decisão foi tomada com base em um requerimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e será mantida para um possível segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro.

O juiz da 146ª Zona Eleitoral de Goiânia, Abílio Wolney Aires Neto, determinou que se tenha ampla publicidade das linhas em operação, assim como orientou que a empresa forneça aos eleitores o transporte público gratuitamente aos eleitores, por ato próprio e de forma imediata, o informando da decisão em um prazo de 24 horas.

Tendo em vista as eleições, nesta sexta-feira (30), a DPE-GO, por meio do Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH), solicitou judicialmente a gratuidade do serviço no domingo (02).

Uma outra solicitação realizada foi de que a frota fosse integralmente disponibilizada e que seja integrada ao processo como representante da população em situação de vulnerabilidade.

O juiz atendeu ao pedido e ressaltou que mesmo não havendo multa para a CMTC caso ela descumpra a decisão, “não obsta a sua responsabilização por atos intencionais que prejudique o transporte de eleitores no dia das eleições”.