Eleitores reclamam da biometria durante as eleições em Goiás

Internautas goianos utilizaram as redes sociais neste domingo (2) para reclamar do funcionamento da biometria em alguns colégios eleitorais em Goiás.

De acordo com os usuários, os aparelhos não têm captado as digitais, o que tem causado um aumento nas filas e, consequentemente, no tempo de espera.

Dentre as reclamações, teve até quem chegou a afirmar que esperou cerca de 40 minutos para conseguir validar o voto.

Mais cedo, no balanço das 10h, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) informou que houve 35 notificações com problemas relacionados às urnas. Dezessete delas foram substituídas.

Quando não é possível confirmar a identidade pela biometria, o eleitor precisa assinar a lista.

Veja os comentários:

Votação muito demorada aqui! Biometria não funciona, muitos idosos votando e muitos números para digitar. — João do Goiás 🚩🚩🚩🚩 (@joaodogoias) October 2, 2022

Aqui em Goiânia no prédio da Puc Goiás, fui votar e a máquina de biometria e a urna saiu do ar, depois de esperar mais de 40 minutos, a urna não está funcionando!! #Eleicoes2022 #BolsonaroNoPrimeiroTurno #BolsonaroNoPrimeiroTurno #Bolsonaro22 — Estephane 🇧🇷⚖️🐱 (@Estephane_Co) October 2, 2022