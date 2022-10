Esta é a verdadeira função do “modo avião” nos aparelhos celulares

Você não precisa ter um celular de última geração para ter acesso a função do “modo avião”, isso porque a grande maioria dos smartphones possuem essa funcionalidade.

Com ela ativada, não é possível efetuar ligações, usar internet, bluetooth e usar alguns aplicativos.

Sendo assim, o “modo avião” deixa o celular um pouco limitado, mas, afinal de contas, para que serve esse recurso?

Esta é a verdadeira função do “modo avião” nos aparelhos celular

Bom, se você tem essa dúvida saiba que o site The Conversation esclareceu esse tema. Veja!

Basicamente, tudo começa com a comunicação e a aviação, em que os serviços de rádio são as formas de pilotos de avião se comunicarem com a base.

O problema é que pesquisas nas últimas décadas detectaram que os dispositivos eletrônicos fazem interferência nos sinais de rádio.

Assim é como se o celulares emitissem um sinal dentro da mesma faixa de frequência dos sistemas de comunicação e navegação da aeronave, criando o que é conhecido como interferência eletromagnética.

Por isso foi criado o modo avião, impedindo que o celular receba e emita sinais.

Ok, mas não acabou aqui!

Em 1992 um estudo norte-americano investigou essa interferência e constatou que não há problemas críticos em usar o celular durante as decolagens e pousos de avião.

Mas, porque ainda temos que ativar o “modo avião” durante as viagens?

A questão é que essa tal interferência pode ou não acontecer, logo, não é algo para se calcular.

Sendo assim, é mais inteligente prevenir isso para não sobrecarregar a rede, por isso, os passageiros são impedidos de usar os dispositivos dentro das aeronaves.

Bom, mas ainda há mais uma questão!

A mudança para o 5G criou novas preocupações em voo!

Cientistas acreditam que o espectro de largura de banda da rede sem fio 5G seja notavelmente próximo ao espectro de largura de banda de aviação reservado.

Logo, a nova internet pode causar interferência com sistemas de navegação próximos a aeroportos que auxiliam no pouso da aeronave.

