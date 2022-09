Uma nova função que está sendo desenvolvida pelo WhatsApp promete dar fim a um problema bastante comum entre os usuários da plataforma: as mensagens sem resposta.

Afinal, quem é que nunca passou por um momento de raiva quando olhou para uma conversa e viu que levou o famoso ‘vácuo’ daquela pessoa?

Apesar do estresse causado pela ação, há uma boa notícia: isso está prestes a acabar. A nova atualização pretende evitar que esse tipo de ação aconteça.

Portanto, saiba como funcionará a nova função no WhatsApp que trará fim as mensagens sem resposta.

Chega nova função no WhatsApp que acabará com as mensagens sem resposta

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, portal especializado nas novidades do aplicativo, o novo recurso, que está em desenvolvimento pela plataforma, será algo bastante vantajoso para os usuários que foram ignorados durante um bate-papo.

Isso porque serão criadas caixas de alerta que só serão desfeitas após a mensagem ser respondida no WhatsApp. Ou seja, a função irá impedir que o conteúdo seja esquecido de ser respondido.

A ferramenta terá a opção de ser habilitada ou desabilitada no momento em que o usuário quiser. No entanto, o recurso ainda está em fase de teste e foi liberado apenas para os testadores da versão Beta

Apesar de ainda não ter uma data de lançamento oficial, a novidade poderá ser implementada no WhatsApp estável, caso não seja aprovada pelo público.

