Promoção ‘Picanha do Mito’ do Frigorífico Goiás vira notícia internacional

A promoção “Picanha do Mito” feita pelo Frigorífico Goiás – franquia que já teve como sócio o cantor Gusttavo Lima – acabou virando notícia internacional neste domingo (02).

O caso foi noticiado pelo site “The Brazilian Report” – plataforma em inglês que tem como enfoque os principais acontecimentos no Brasil.

“Frigorífico anuncia bife com desconto para eleitores com camisa do Brasil”, diz a publicação.

O estabelecimento começou a vender para os consumidores que estivessem vestindo camisas do Brasil, na manhã do dia das eleições, o quilo da picanha a R$ 22. A iniciativa é em alusão ao atual presidente e candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).

No entanto, o juiz Wilton Müller Salomão, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), determinou a suspensão da venda do produto. No documento, ele entendeu que a ação tende a desequilibrar a isonomia entre os concorrentes a cargo político.