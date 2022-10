Algumas cidades de Goiás correm sério risco da volta da poliomielite: veja relação

Dos 246 municípios goianos, 23 não conseguiram alcançar nem 20% de cobertura vacinal contra poliomielite. Conhecida popularmente como ‘paralisia infantil’, a doença tem a vacina como a única forma de prevenção, e corre o risco de voltar nestes locais devido a baixa cobertura. O último caso da doença no País foi registrado em 1989.

Segundo o Ministério da Saúde, a meta estabelecida de 95% não é atingida no estado desde 2016. Dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde (SES) indicam que 11 cidades atingiram o percentual. Elas representam apenas 4,4% do estado e possuem, em sua maioria, população inferior a cinco mil habitantes.

Na lista dos municípios com pior cobertura, dois deles chamam a atenção por estarem entre os dez mais populosos do estado. Localizados na Região Metropolitana de Goiânia, Aparecida e Trindade ocupam a 13º e 17º posição do ranking de índice mais baixos, com 17,33% e 17,79% de cobertura respectivamente.

Além de Aparecida e Trindade, mais de 100 cidades não chegaram sequer a 50% da previsão de imunização. Os municípios mais críticos são Simolândia, com apenas 6,82% da meta prevista, e Brazabrantes, que atingiu 10,50% do público alvo. Monte Alegre de Goiás também preocupa por apresentar somente 11,49% de cobertura.

Campanha é prorrogada

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite deste ano teve início em 7 de agosto e, até esta sexta-feira (30), contou com 167.286 doses aplicadas no estado. Isso significa uma cobertura de 41,24%, com mais de 238 mil crianças que ainda não receberam o imunizante.

Preocupada com a baixa adesão, a SES decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra poliomielite. Os pais ou responsáveis terão até 8 de outubro, quando também vai acontecer o Dia “D” de vacinação, para imunizar os pequenos.