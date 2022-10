Depois da esposa ser assediada, homem denuncia difamação em igreja, em Anápolis

Um homem denunciou à Polícia Civil, em Anápolis, que tem sido difamado por um frequentador de uma igreja que ele congrega e que assediou a esposa dele.

A vítima contou que a mulher vinha sofrendo perseguição do suposto assediador no templo há três anos. Depois, descaradamente, ele cortejou-a na casa do casal.

O marido chegou a ligar para o suspeito, que negou. Porém, pouco depois, a esposa da vítima começou a receber pornografia no telefone.

A mulher do acusado também recebeu fotos pornográficas e procurou o casal para dizer que acionaria a Justiça, uma vez que, segunda ela, os números que enviaram as imagens pertenciam a eles.

Depois disso, o homem passou a ser difamado na igreja que frequenta pelo suposto assediador.