Especialista aponta prioridades e desafios para segundo mandato de Ronaldo Caiado

Se o principal desafio do governador Ronaldo Caiado (UB) no primeiro mandato foi na Saúde, a tendência é que outras pautas tenham destaque no segundo. Reeleito com 51,81% dos votos, a gestor terá de investir em áreas afetadas pela pandemia para fazer uma gestão bem-sucedida.

A análise é do cientista político Luiz Carlos do Carmo Fernandes. Para ele, Caiado garantiu mais quatro anos no Palácio das Esmeraldas devido ao desempenho durante o período mais crítico da emergência de saúde pública.

“O período colocou os líderes em cheque e mostrou quem é realmente capaz de governar. Caiado lidou com a Covid-19 de forma incisiva, contrariando até o presidente Jair Bolsonaro (PL). E o eleitor tanto percebeu isso que também elegeu o ex-secretário de saúde do estado, Ismael Alexandrino, para deputado federal”, pondera.

Agora, o desafio está em duas áreas diretamente ligadas aos efeitos da pandemia. “Diferente de 2018, onde a segurança teve maior destaque nas eleições, a campanha deste ano deu atenção para a assistência social e educação. Em ambas, há o desafio de correr atrás do prejuízo e reduzir os danos a longo prazo”, aponta.

A visão social, segundo o analista, será o maior desafio do gestor. “Para fazer um segundo mandato com boa avaliação e eleger um candidato de continuidade, Caiado vai ter que se sustentar nesta área. Vivemos em um cenário de fome e inflação alta, então consolidar políticas públicas para os mais vulneráveis é primordial”, recomenda.

Quanto à educação, dois aspectos devem ser considerados. “Com as aulas suspensas, ficou ainda mais evidente que as crianças precisam da escola para se desenvolver e para garantir segurança alimentar. Acredito que o governador estará atento a isso, além da possível regressão no nível educacional pela interrupção das aulas”, avalia.

Antecipação

Em entrevista coletiva após a vitória no primeiro turno, o governador declarou que a principal meta do novo governo é “romper o ciclo da pobreza” em Goiás.

Caiado deu mais detalhes em entrevista à TV Anhanguera, onde declarou que o Instituto Mauro Borges (IMB), ligado à Secretaria Geral de Governo (SGG), será o responsável por levantar dados para aprimorar as políticas sociais já existentes. O IMB também guiará a criação de novas estratégias para promover a inclusão dos goianos em vulnerabilidade social, de acordo com ele.