Mãe de estudante denuncia coordenadora de escola que fez filha comer ovo cru em Anápolis

Uma mãe procurou a delegacia após a filha, de apenas 11 anos, relatar ter sido obrigada a comer um ovo cru, pela coordenadora da escola. O caso aconteceu em uma instituição estadual de ensino no bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

De acordo com a criança, ela havia levado o alimento para brincar com as colegas fingindo cuidar como se fosse um filho. Uma outra aluna viu e denunciou a ação para a professora.

A menina então foi levada a coordenação da escola e como forma de punição, a profissional a fez comer o ovo cru. Ao contar o acontecido, a família decidiu registrar um boletim de ocorrência.

Em entrevista à TV Anhanguera, a mãe da menina, que não quis ser identificada, contou em entrevista que a mulher confessou ter castigado a filha dela dessa maneira.

O caso foi denunciado na Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc), que ainda não se pronunciou sobre o assunto. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiás (DPCA) investiga a situação.

A coordenadora da escola deve ser ouvida nos próximos dias. Ela pode ser acusada pelo crime de maus tratos.