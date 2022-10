Pets vítimas de abandono vão participar de desfile em shopping de Goiânia

Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, o Shopping Estação Goiânia vai promover, na terça-feira (02), às 10h, um desfile com participação de pets. Vão brilhar na passarela tanto animais vítimas de abandono acolhidos pela Associação de Animais Refugiados (AADARPA) quanto para animais da população que quiserem inscrevê-los.

Com expectativa de 50 participantes no total – considerando tutores e pets – os modelos terão figurados montados por uma loja especializada localizada no próprio centro de compras.

A proprietária Waldirene Martins afirma que preparou uma coleção com looks variados – que serão escolhidos de acordo com o estilo de cada animal. “Produzimos looks para festa de aniversário, casamento, formatura e datas temáticas e vamos fazer uma curadoria especial para esse dia”, explica.

Os interessados em levar seu animalzinho para desfilar devem entrar em contato com a equipe de marketing do Shopping,

Para prestigiar o desfile, não é necessário fazer inscrição e a entrada é franca.