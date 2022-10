Abertas mais de 30 vagas para professores em Anápolis; inscreva-se

O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) de Anápolis está com processo seletivo aberto com 32 vagas para a contratação de professores.

As oportunidades são para diversas áreas, algumas delas são técnico em farmácia, em meio ambiente, química, barbeiro, manicure e pedicure, dentre outras.

As inscrições vão até o dia 23 de outubro e devem ser feitas pelo site da Fundação RTVE, responsável pela organização do processo seletivo.

Os formulários que devem ser anexados pelos interessados no momento da inscrição podem ser encontrados diretamente no edital do processo seletivo.

Os selecionados trabalharão por até 40h semanais e a remuneração será de R$ 18,79 o valor da hora aula.

Para ler o edital completo, clique aqui.