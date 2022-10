Com vozes de destaque, 33º Encontro Nacional de Coros tem início em Anápolis

Se inicia nesta quinta-feira (06), no Teatro Municipal de Anápolis, o 33º Encontro Nacional de Coros Anápolis (Encoa). O evento reunirá 500 artistas de Goiás e do Distrito Federal, os grupos se apresentaram com estilos e repertórios diferentes. As apresentações começam a partir das 19h30. A entrada é gratuita.

Após dois anos do último encontro presencial, grandes grupos vêm a cidade, como o Coral Ciranda Pequenas Vozes, de Goiânia, que foi fundado ainda em 1988. Esse coral se destaca como um dos maiores projetos de formação de coristas com idade de 9 a 12 anos.

Grupos de Anápolis também vão marcar presença com formações em diferentes idades ligadas à Escola de Música Maestro Antônio Branco e o grupo de excelência da cidade, que é o Coro Sinfônico de Anápolis.

As comunidades religiosas estarão presentes com o Coral Masculino da Assembleia de Deus Anápolis e o Semeadores da Paz e do Bem.

A diretora de Cultura de Anápolis, Nabyla Carneiro, explicou sobre a importância de abrir esses espaços no munícipio.

“O evento será também a oportunidade para mostrar os diferentes perfis de coros de nossa unidade de ensino artístico, apresentando o que temos trabalhado e despertando o interesse da expressão do canto entre nossos alunos”, apontou.

Confira a programação:

06/10

Abertura Oficial

Hino Nacional Brasileiro – Coro Madrigal Bel Canto

Prática de Orquestra da Música Maestro Antônio Branco

Coral Adulto da Escola de Música Maestro Antônio Branco

Coral Infantojuvenil da Escola de Música Maestro Antônio Branco

Coral Mirim da Escola de Música Maestro Antônio Branco

Coro Sinfônico de Anápolis – Anápolis (GO)

Apresentação conjunta: Coros da Escola de Música Maestro Antônio Branco, Coro Madrigal Bel Canto e Coro Sinfônico de Anápolis

07/10

Coral Ciranda das Pequenas Vozes – Goiânia (GO)

Coral Infantojuvenil da Escola de Música Maestro Antônio Branco

Coral Masculino da IADA-Igreja Assembleia de Deus Anápolis

Quarteto Masculino Adoração da IADA

Coral Semeadores da Paz e do Bem – Anápolis (GO)

Coral Adulto da Escola de Música Maestro Antônio Branco

08/10

Coro Madrigal Bel Canto – Anápolis (GO)

Coral Evangélico de Brasília – Brasília (DF)

Coro Madrigal Frater Mêus – Silvânia (GO)

Coral Mirim da Escola de Música Maestro Antônio Branco

Coral Infantojuvenil da Escola de Música Maestro Antônio Branco

Coro Sinfônico de Anápolis – Anápolis (GO)