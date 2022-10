Entregador do iFood morre depois de bater no meio-fio enquanto trabalhava em Goiânia

Um motociclista, de 28 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (05), em Goiânia.

O jovem era entregador da plataforma iFood e possivelmente estava em horário de trabalho. Ele trafegava pela Alameda Flamboyant, sentido Casa do Estudante da Universidade Federal de Goiás.

Após passar por uma rotatória que dá acesso à instituição de ensino, o motociclista perdeu o controle e caiu na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas só pôde constatar o óbito.

Segundo relatos do profissional responsável pela perícia do local, o jovem teria batido no meio-fio, antes de perder a direção.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) apura o caso.