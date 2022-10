Um homem foi preso, na quarta-feira (05), suspeito de agredir e matar um bebê, de apenas um mês e vinte oito dias, após arremessar um celular sobre o filho. O caso aconteceu na cidade de Valparaíso de Goiás no dia 3o de agosto.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a ação teria sido motivada por uma discussão entre o autor com a companheira, devido à gravação de um vídeo em que ela aparece dançando. Para evitar a continuação da briga, a mulher foi dormir, enquanto o homem cuidava do bebê.

Em um dado momento, o rapaz decidiu colocar a criança em uma cadeira que estava próximo a cama da esposa e, logo em seguida, pegou o aparelho celular e o arremessou em direção a criança, causando uma grave lesão.

Ao acordar e ver o estado de saúde do bebê , a genitora teve um leve desmaio. Já o pai, acionou um motorista de aplicativo e levou a vítima até um hospital.

A criança foi encaminhada, por uma ambulância, até uma unidade de saúde na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, mas não resistiu. A Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) foi acionada e, por meio da delegada responsável pelo caso, colheu os depoimentos do autor e da mãe da vítima.

“Já havia uma relação de violência doméstica antes dessa situação e a mãe declarou que já era o quarto celular que o autor quebrava da mesma forma. Só que, dessa vez, foi na criança” diz a delegada da DEAM de Valparaíso de Goiás, Samia Noleto. Ela explica que uma série de perícias já estão em andamento, aguardando, sobretudo, o do Instituto Médico Legal (IML)

Após ouvi-los, o homem foi encaminhado ao presídio municipal – acusado de violência doméstica e familiar – onde aguarda o julgamento.