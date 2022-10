Ao enviar um áudio no WhatsApp, é bem comum que alguns erros aconteçam no momento em que as mensagens estão sendo gravadas.

Seja por conta de um barulho alto que atrapalhou o som ou por uma troca de palavras, recomeçar a gravação tudo de novo é sempre cansativo e incomoda.

Por sorte, um novo recurso que está sendo desenvolvido no WhatsApp promete dar uma ajudinha quando uma situação como essa acontecer.

Por isso, veja como nunca mais errar ao enviar um áudio no WhatsApp.

Faça isso antes de enviar um áudio no WhatsApp e nunca mais erre as mensagens

Quem nunca passou pela situação de errar um áudio e ter que recomeçar a falar novamente, não sabe o que é um verdadeiro estresse.

Mesmo tentando reproduzir a fala fielmente, ela pode não sair da forma como queríamos inicialmente.

Contudo, uma novidade que está sendo desenvolvida pelo WhatsApp promete ajudar aqueles que vivenciam esse dilema.

Uma nova função irá permitir que os mensageiros pausem o áudio para ouvi-lo antes de enviar a um contato na plataforma.

Com a nova atualização, o usuário poderá escolher se quer ou não excluir a mensagem de voz ou se quer continuar de onde parou.

Antes de ensinar o passo a passo, vale lembrar que o recurso está disponível para Android e, também, para aqueles que possuem um iPhone (iOS).

Pois bem, sabendo disso, vamos ao passo a passo para como utilizar a nova função. Primeiramente, abra uma conversa no WhatsApp e pressione o botão microfone. Depois, arraste a tela para cima até o desenho de um cadeado aparecer para que o modo “mãos livres” seja ativado.

Ao terminar de gravar o áudio, toque na opção “parar” e escute o clipe antes de enviar na conversa. Se você desejar recomeçar, basta clicar na lixeira e iniciar uma nova gravação.

Mas se você deseja enviar o áudio, é só tocar no ícone de avião verde.