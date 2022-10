Prefeitura distribui mudas em parque de Anápolis

Os anapolinos vão poder trocar materiais recicláveis ou alimentos não perecíveis, por mudas de plantas, nesta sexta-feira (07), no Parque da Jaiara.

A ação faz parte da segunda edição da campanha Troca Consciente, que conta com o objetivo de promover a arborização urbana e conscientizar a população à respeito do descarte correto do lixo reciclável.

Por dia, cerca de 1 mil mudas serão distribuídas para a população. As trocas acontecerão em locais previamente divulgados, sempre a partir das 09h.

Ane Emanoela Marinho Cavalcantes, da Secretaria de Meio Ambiente, explica que “no ponto de troca basta preencher uma ficha para controle, fazer a troca do seu lixo reciclável ou do quilo de alimento e retirar as mudas que estiverem à disposição”.

Ao doar entre 20 e 40 unidades dos materiais, a pessoa receberá em troca 10 mudas, enquanto se a doação for acima de 41, ganhará 20.

Por outro lado, se forem entregues materiais eletrônicos, como pilhas, baterias, celulares e teclados, de cinco a 15 itens, será entregue 10 mudas, acima de 16, a recompensa será a doação de 20 mudinhas.

Além disso, a cada quilo de alimento não perecível doado, o anapolino terá em troca uma plantinha para chamar de sua.