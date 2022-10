Suspeito de render e encapuzar mulher dentro de shopping de Goiânia é preso no Rio de Janeiro

No último dia 29, um homem realizou um roubo dentro do estacionamento de um shopping de Goiânia. Imagens divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (-7), mostram que ele ficou a alguns metros de um carro de luxo aguardando a dona do carro chegar.

Quando a condutora se aproximou do carro, ele teria a rendido com uma faca, assumido o volante do Jeep Compass.

Nesse momento, ele cobriu o rosto da mulher e ambos saíram do estacionamento pela cancela de entrada, aproveitando a entrada de outro cliente no centro de compras.

Na sequência, a vítima foi deixada no município de Hidrolândia – município localizado a 35 km da capital – quando retornou e abandonou o carro em Goiânia.

Tentando cometer um crime semelhante, mas agora no Rio de Janeiro, Thiago Felipe Lima Tavares, foi preso na quinta-feira (06), após tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra uma empresária, também em um centro de compras.