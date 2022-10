Abertas vagas para jovens de 25 municípios goianos; R$ 1.100 por mês + vale transporte

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público para contratar jovens de 25 municípios goianos que irão atuar no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18).

A seleção será realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e terá duas etapas: inscrição e prova online.

Os interessados devem se inscrever até às 12h do dia 27 de outubro pelo site do CIEE. O edital também pode ser acessado no site da instituição.

A remuneração será uma bolsa-auxílio de R$ 1.100 + vale transporte de R$ 8,60 por dia estagiado, valor equivalente a duas passagens de ônibus em Goiânia.

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Administração, Design Gráfico e Arquitetura.

Além deles, as vagas também são para Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Relações Públicas, História, Estatística, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e Jornalismo.

As cidades contempladas pelo processo seletivo são: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.

Para ler o edital completo, clique aqui.