Anápolis não avança no ranking de cidades inteligentes, mostra levantamento

Anápolis não cresceu no ranking de cidade inteligentes Connected Smart Cities 2022, divulgado nesta semana, em São Paulo, e ficou na 55ª posição nacional da lista.

A cidade conquistou o segundo lugar entre os municípios goianos, perdendo apenas para Goiânia, que alcançou a 25ª posição.

O ranking de cidades inteligentes faz uma análise levando em consideração mais de 900 projetos desenvolvidos em 680 municípios brasileiros. O estudo é realizado a partir de 11 eixos temáticos e mais de 300 indicadores.

No quesito mobilidade urbana, que analisa os esforços para buscar soluções voltadas para a melhoria do transporte coletivo, redução de mortes no trânsito e ampliação de ciclovias, por exemplo, Anápolis ficou em 33º lugar, o que representa um grande salto, já que em 2021 estava em 74º.

Em educação, o município ocupou o 83º lugar, analisando quesitos como a média no Enem, taxa de abandono estudantil, despesas com educação e matrícula online escolar na rede pública. O crescimento é ainda mais notável ao levar em consideração que, no ano passado, a cidade sequer apareceu no top 100.

No entanto, no âmbito tecnologia e inovação, em que os parques tecnológicos, atendimento ao cidadão, semáforos inteligentes, e a porcentagem de empregos formais de nível superior são analisados, a cidade registou uma leve queda. Neste eixo, Anápolis ficou na 47ª posição, enquanto no ano anterior estava em 31º.

O recorte de meio ambiente leva em consideração itens como a porcentagem de tratamento de esgoto, atendimento urbano de esgoto, distribuição de água e reciclagem. Neste ano, o município nem ao menos alcançou os 100 primeiros colocados, assim como em 2021.

O eixo saúde leva em conta a cobertura populacional de atenção primária à saúde, despesas com saúde, mortalidade infantil e o agendamento online de consulta na rede pública. Aqui, a cidade ficou novamente sem marcar presença no ranking.

A estagnação também pôde ser percebida em quesitos como segurança, empreendedorismo, economia, governança e urbanismo.

Promessa de campanha

Uma das promessas na campanha de reeleição do prefeito Roberto Naves (PP), em 2020, inclui a transformação de Anápolis em uma cidade inteligente.

Em entrevista ao Portal 6, ele garantiu que boa parte da rede de fibra óptica que possibilita a ampliação do conceito smart city já estava instalada.

A rede deve garantir maior digitalização e intercomunicação entre os setores da administração. Outra facilidade são os semáforos inteligentes, que poderiam ser mais assertivos a partir deste cenário.