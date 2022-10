Empresário do DAIA sofre prejuízo e pode ter caído golpe do falso frete

Confiando em um serviço disponível em um aplicativo, um empresário de uma empresa de recicláveis localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), pode ter caído em um golpe.

O Portal 6 apurou que a ocorrência foi registrada no fim da tarde da sexta-feira (07).

O empresário teria contratado um serviço de frete, saindo da Cidade Estrutural, no Entorno do Distrito Federal com destino à Anápolis.

Entretanto, a mercadoria nunca teria chegado ao local. Por isso, entrou em contato com o motorista via telefone e mensagens, entretanto, não foi atendido nenhuma vez.

Assim, prestou queixa por acreditar que teria sido vítima de furto.