Médico goiano desenvolve procedimento para curar vício em cocaína, alcoolismo e tabagismo

Enquanto tratava pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), o médico goiano Ledismar José da Silva, juntamente com uma equipe clínica, identificou que o procedimento poderia ter curado o vício em cocaína de um dos participantes.

Foi aí que nasceu nele o desejo de verificar se o tratamento poderia, de fato, ser eficaz para quem quer se livrar de vícios.

Ao Portal 6, o neurocirurgião explicou que o resultado foi percebido logo no primeiro paciente que aceitou fazer parte do estudo clínico.

“O primeiro paciente foi inclusive um médico. Após o procedimento, além de melhorar o TOC, ele também abandonou o jogo patológico e o vício que no caso seria a cocaína”, contou.

Ainda em 2018, o paciente foi submetido ao procedimento cirúrgico denominado neurocirurgia estereotáxica. No quinto dia do pós-operatório, ele recebeu alta hospitalar. Com o tempo, os resultados efetivos foram se manifestando.

O médico revelou que o tratamento cirúrgico pode ser realizado para tratar vícios como em cocaína, crack, alcoolismo e tabagismo.

No entanto, Ledismar destaca que a cirurgia ainda está apenas na fase experimental, sendo necessário um maior número de pacientes para participarem da pesquisa.

“Para esse procedimento tornar-se reconhecido pesquisas em um maior número de pacientes deve ser realizado. O procedimento para o TOC já é reconhecido pela comunidade médica. Mas para o vício ainda experimental”, destacou.