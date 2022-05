Aprenda como limpar a sua bolsa corretamente e de maneiras simples e fáceis

Atenção mulheres, vamos confessar algo aqui: as bolsas fazem parte das nossas vidas. Isso porque usamos no trabalho e fora dele. Além disso, este acessório, além de útil, pode transformar todo nosso look. E é por esta razão, que há bolsas em vários formatos e materiais. Mas, você sabe como limpar a sua bolsa? Já te adiantamentos que o correto é limpar o objeto toda vez que for trocar de bolsa ou semanalmente. Mas, calma, vamos te explicar melhor!

Como limpar a sua bolsa?

Primeiramente, indicamos que você leia a etiqueta. Basicamente, é lá que estão as instruções de lavagem e as restrições.

Mas, no geral, para limpar sua bolsa, o primeiro passo é esvaziá-la. Depois disso, é a hora de sacudir o acessório e eliminar todo farelo, migalhas e pequenas sujeirinhas. Inclusive, vale usar um aspirador de pó ou um pano úmido.

Enquanto isso, na parte externa, observe de qual material é feita a bolsa. Logo, veja se é cabível usar um pano úmido e um sabão. Em seguida, seque a bolsa com um pano seco e macio.

Mas calma lá, atenção com alguns materiais que requerem mais cuidados. Por exemplo, a camurça, que não deve ser molhada e suas manchas devem ser removidas com escovas especiais.

Por fim, deixe a bolsa aberta em local arejado e depois guarde-a corretamente.

Como guardar as bolsas?

Bom, talvez você não saiba, mas ao guardar esse seu acessório, recomenda-se usar um enchimento para que ela não perca sua forma. Ademais, vale usar sacos de algodão ou flanelas para proteger as bolsas.

Por fim, não deixe suas bolsas penduradas em cabideiros ou ganchos por muito tempo, eles marcam e deformam as alças. Logo, as prateleiras são os lugares mais indicados, pois facilitam a visualização e mantêm a ordem.

