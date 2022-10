Goiânia é a segunda cidade do país a inaugurar loja de uma das marcas mais luxuosas do mundo

Queridinha entre celebridades como Zendaya e Marina Ruy Barbosa, a joalheria italiana Bulgari escolheu Goiânia para abrir uma terceira loja no país. A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira (07), e fica no piso térreo do shopping Flamboyant.

Trata-se da primeira loja brasileira da marca de luxo fora de São Paulo. Com formato pop-up store, tendência em que os espaços comerciais funcionam a curto prazo espaço, a filial ficará em operação somente até dezembro de 2023.

Em comunicado, a casa italiana, que abriu sua primeira unidade brasileira em 2012, afirma que continua investindo nas operações locais. A capital goiana é o pontapé do plano de expansão no Brasil.

A ambientação da loja promete, ainda, transportar os fãs da marca para Roma. Na cor magenta e tons de açafrão, cores da Bulgari, o design tem elementos de malha metálica de latão e mármore, uma referência à arquitetura da capital da Itália.

Vitrine

Em Goiânia, a Bulgari disponibiliza uma gama diversa de criações de joias. Entre eles está a Serpenti, Serpenti Viper, Bvlgari Bvlgari, Divas’s Dream, Fiorever e B.Zero1. Também é possível encontrar os relógios consagrados da coleção Octo Finissimo, Serpenti Tubogas, Serpenti Seduttori, e Bvlgari Aluminium.

Além dos produtos exclusivos, os clientes também têm acesso à curadoria de produtos de couro da coleção Serpenti Forever.