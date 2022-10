Lugares para conhecer perto de Goiânia e se divertir muito pagando entre R$ 20 e R$ 100

Com dois feriados chegando, o da padroeira do Brasil no dia 12 e o aniversário de Goiânia no dia 24, outubro é o mês perfeito para tirar alguns dias de folga e descansar da rotina agitada de Goiânia. Próximos à capital, estabelecimentos oferecem atrações diversas – de piscinas aquecidas a passeios em vinícolas – com entradas de até R$ 100.

Seja a dois ou com a família e amigos, se o objetivo é curtir e economizar, o Portal 6 preparou uma lista com lugares para um bate e volta que vão te surpreender e proporcionar um dia divertido com a galera. Confira:

Cachoeira das Lajes – Inhumas

Localizada a cerca de 40 quilômetros de Goiânia, a Cachoeira das Lajes permite aos visitantes fazer trilhas, além de possuir quedas d’água para banho. O espaço também dispõe de restaurante, área de camping e piscina com água corrente. O visitante paga R$ 35 na entrada e pode levar a própria comida.

Mais informações: (62) 98484-6540 ou no Instagram @cachoeiradaslajes.

Arca Parque – Trindade

O Arca Parque está localizado em Trindade, a apenas 35 min de Goiânia. Ou seja: é pertinho da cidade e longe das preocupações, para desligar de tudo e se conectar apenas na felicidade em família. O ingresso, a partir de R$ 24,90 para crianças e R$ 49,90 para adultos, dá acesso ao parque, zonas livres e piscinas, exceto as áreas vips. Atrações terceirizadas, alimentação e bebidas são pagas à parte.

Mais informações: pelo telefone 3602-0822 ou pelo Instagram @arcaparque

Sunset Wake Park – Senador Canedo

Se você ainda não foi ao Sunset Wake Park, está na hora de conhecer o maior wakepark da América Latina. O parque fica no Condomínio Alto da Boa Vista, em Senador Canedo, e possui um praia artificial, construída no meio da natureza, numa área de 48.000m². Além do lago para prática de esporte, o ambiente oferece stand up paddle, sinuca, bar, lanchonete, restaurante e espaço para eventos. O valor da entrada é a partir de R$ 20 para visitantes e aumenta conforme dia da semana e modalidade.

Mais informações: pelo Instagram @sunsetwakepark

Fazenda Santa Branca – Terezópolis

A Fazenda Santa Branca está situada na cidade de Terezópolis, a cerca de 45 km da capital. Nela, o visitante terá acesso a um lago para banho, cachoeiras, piscinas, praias artificiais, dentre outras opções. Os visitantes podem escolher entre chalés, suítes e cabanas para se hospedarem no complexo da Santa Branca. Os valores vão de R$ 40,00 de segunda a sexta-feira e R$ 70,00 aos sábados e domingos.

Mais informações: o telefone para contato é (62) 3015-9496 ou pelo WhatsApp (62) 98273-2178

Dream Park – Hidrolândia

O Dream Park é o parque aquático ideal pra quem quer se divertir com a família e sair da rotina. Localizado em Hidrolândia, a 50 km da capital, são diversas atrações em um ambiente agradável com 57.000m², possuindo várias piscinas – inclusive com águas aquecidas. A entrada está no valor de R$ 100.

Mais informações: no site www.dreamparkgo.com.br e pelo telefone (62) 3931-8200

Vinícola Goiás – Itaberaí

Imagine visitar vinhedos, conhecer as etapas de produção e provar vinhos coloniais, geleias e sucos integrais debaixo das parreiras. A 100 km de Goiânia, na cidade de Itaberaí, a Vinícola Goiás oferece tudo isso com passaporte individual a R$ 100, entre outras opções mais luxuosas. O tour pelos vinhedos inclui tábua de frios, apresentação com sommelier e degustação harmonizada de vinhos. O agendamento é de, no mínimo, duas pessoas.

Mais informações: (62) 998516-3135 ou no Instagram @vinicolagoias